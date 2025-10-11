Tune in with Radio From Hell all week long starting Monday 10/13 to win tickets!
Evil Dead In Concert, a live-to-film experience that thrills and chills, resurrects Sam Raimi’s beloved cult classic in a way audiences have never seen before — in this lifetime.
The legendary film will be screened in a newly restored format and brought to life on stage while a live ensemble performs the entire revamped original musical score from composer Joe LoDuca.
NOTE: this film is rated NC-17
X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO EVIL DEAD LIVE IN CONCERT. BETWEEN THE DATES OF 10/13 – 10/17 2025 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $90 AND PROVIDED BY LIVE AT THE ECCLES. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST.
