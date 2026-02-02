Contests Hinder By Zach Caton Posted on February 2, 2026 Share Tweet Share Share Email See Hinder Thursday April 9th at The Complex Get tickets now at AXS.COM – click the link below! Tune in with X96 all week long and win tickets WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX! First Name Last Name Zipcode Date of Birth Email address: X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO HINDER. BETWEEN THE DATES OF 2/2-2/6 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE UP TO $100 AND PROVIDED BY AEG;OVE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES. Zach Caton See Full Bio Related Items: Share Tweet Share Share Email