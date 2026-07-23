Interpol – Win Tickets

Interpol with special guest Youth Lagoon Tuesday August 4th at Red Butte
Part of the Red Butte 2026 Outdoor Concert Series!
Get your tickets and see the whole Red Butte lineup at REDBUTTEGARDEN.ORG or click the button below!
Tune in with Radio From Hell all week long starting Monday, 7/27 to win tickets!
X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO 311 AND DIRTY HEADS. BETWEEN THE DATES OF 7/27-7/31 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE $120 AND PROVIDED BY RED BUTTE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.