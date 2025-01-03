Morris Columbus Utah Travel Expo 2025

Check out the 29th annual Morris Columbus Travel Expo January 24th-25th at the Mountain America Expo Center in Sandy! Explore airlines, cruise lines, hotels and resorts at the biggest and longest running travel expo in Utah!
For more info and tickets, visit MORRISCOLUMBUS.COM!
WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX!
X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO THE UTAH TRAVEL EXPO. BETWEEN THE DATES OF 1/6-1/10 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $40 AND PROVIDED BY MORRIS COLUMBUS. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.