Mumford & Sons – WIN TICKETS

X96 welcomes Mumford & Sons with support from Good Neighbors June 14th at Utah First Credit Union Amphitheatre!
Check in with Radio From Hell all week long starting Monday 3/31 to win tickets!
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X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO MUMFORD & SONS. BETWEEN THE DATES OF 3/31 – 4/4 2025 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $80 AND PROVIDED BY LIVE NATION. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.