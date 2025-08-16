Of Monsters & Men

See OF MONSTERS AND MEN Saturday November 22nd at The Complex SLC!
Get your tickets now at THECOMPLEXSLC.COM – click here!
Tune in with Radio From Hell all week long starting Monday 8/18 2025 to win tickets!
<h3>WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX!</h3>
<form id=”mc4wp-form-1″ class=”mc4wp-form mc4wp-form-128282 mc4wp-form-theme mc4wp-form-theme-blue” method=”post” data-id=”128282″ data-name=”X96 Homepage 8/16/23″>
<div class=”mc4wp-form-fields”>
<label>First Name </label><input name=”FNAME” required=”” type=”text” placeholder=”First Name” />
<label>Last Name </label><input name=”LNAME” required=”” type=”text” placeholder=”Last Name” />
<label>Zipcode </label><input name=”MMERGE10″ required=”” type=”text” placeholder=”Zipcode” />
<label>Date of Birth </label><input name=”MMERGE20″ required=”” type=”text” placeholder=”mm/dd/yyyy” />
<label>Email address:<input name=”EMAIL” required=”” type=”email” placeholder=”Your email address” /></label>
<input type=”submit” value=”Sign up” />
</div>
</form>X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO OF MONSTERS AND MEN. BETWEEN THE DATES OF 8/18 – 8/22 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $90 AND PROVIDED BY AEG MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.