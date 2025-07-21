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Set It Off – Win Tickets

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X96 welcomes Set It Off November 8th at The Complex!

Tickets on sale now at THECOMPLEXSLC.COM! 

Tune in all week long with Corey O’brien to win tickets!

 

 

 

 

WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX!

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO SET IT OFF. BETWEEN THE DATES OF 7/21 – 7/25 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $90 AND PROVIDED BY RED BUTTE MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
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