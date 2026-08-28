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Squeeze – WIN TICKETS

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X96 welcomes

Squeeze with special guest Adam Ant September 9th at Capitol Theatre

Tickets on sale now! Click the button below to snag yours.

Tune in all week long starting Monday, 8/31 with Radio From Hell in the mornings and win tickets!

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO SQUEEZE. BETWEEN THE DATES OF 8/31-9/4 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE $80 AND PROVIDED BY SALT LAKE COUNTY ARTS. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
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Zach Caton
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