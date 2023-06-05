Win Tickets to Fork Fest

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO FORK FEST, JUNE 16TH-17TH IN AMERICAN FORK. BETWEEN THE DATES OF 6/5-6/9 OF 2023, BETWEEN THE HOURS OF 6AM-AM, A CALLER WILL RANDOMLY BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE LISTENER CALL-INS, UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE EVENT STATED ABOVE. PRIZE VALUE $74 AND PROVIDED BY FORK FEST. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.