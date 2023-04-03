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Win Tickets to Godsmack & Staind!

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X96 welcomes Godsmack & Staind to Usana Amphitheater this upcoming August 16th!

 

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Both playing the same night, on the same stage, you can listen to Corey O’Brien all week long for your chance to win tickets!

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BETWEEN THE DATES OF 4/3-4/7 2023 X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO GODSMACK & STAIND AT THE USANA AMPHITHEATER FOR 08/16. MONDAY-SATURDAY DURING REGULAR BROADCASTING HOURS A CODE WILL BE ANNOUNCED ON-AIR TO BE TEXTED TO 33986. FROM THESE TEXT ENTRIES AND CALL-INS, UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE VALUE $100 AND PROVIDED BY LIVE NATION. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
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