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Win Tickets to Pixies & Modest Mouse

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X96 welcomes Pixies and Modest Mouse to The Union this September 3rd!

 

 

 

 

Listen to Radio From Hell in the mornings all week long for your chance to win tickets!

 

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BETWEEN THE DATES OF 05/15/2023-05/20/2023 X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO PIXIES & MODEST MOUSE FOR 09/03/22 THE UNION. BETWEEN 6AM-10PM MONDAY-FRIDAY DURING REGULAR BROADCASTING HOURS A CODE WILL BE ANNOUNCED ON-AIR TO BE TEXTED TO 33986 OR A RANDOM CALLER WILL BE TAKEN. FROM THESE TEXT ENTRIES/CALL-INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE VALUE $150 AND PROVIDED BY POSTFONTAINE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
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