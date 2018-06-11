SLC PUNX!! Here’s What Jon Smith Played This Week.

Were you asleep?? Shame on you…
STRUNG OUT – ROTTIN’ APPLE
AQUABATS – THE CAT WITH TWO HEADS
LESS THAN JAKE – DOES THE LION STILL ROAR?
FRANK TURNER – PHOTOSYNTHESIS
THE VANDALS – LET THE BAD TIMES ROLL
GUTTERMOUTH – END ON 9
RANCID – ST. MARY
AFI – HE WHO LAUGHS LAST
VOODOO GLOW SKULLS – CHARLIE BROWN
REAL MCKENZIES – CHIP
NOFX – BOTTLES TO THE GROUND
AGENT ORANGE – BLOODSTAIN
STREETLIGHT MANIFESTO – WE WILL FALL TOGETHER
PENNYWISE – SOCIETY
BAD RELIGION – AMERICAN JESUS
RISE AGAINST – VOICES OFF CAMERA
THE DICKIES – STUKAS OVER DISNEYLAND
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