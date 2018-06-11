Life

SLC PUNX!! Here’s What Jon Smith Played This Week.

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Were you asleep??  Shame on you…

 

STRUNG OUT – ROTTIN’ APPLE

AQUABATS – THE CAT WITH TWO HEADS

LESS THAN JAKE – DOES THE LION STILL ROAR?

FRANK TURNER – PHOTOSYNTHESIS

THE VANDALS – LET THE BAD TIMES ROLL

GUTTERMOUTH – END ON 9

RANCID – ST. MARY

AFI – HE WHO LAUGHS LAST

VOODOO GLOW SKULLS – CHARLIE BROWN

REAL MCKENZIES – CHIP

NOFX – BOTTLES TO THE GROUND

AGENT ORANGE – BLOODSTAIN

STREETLIGHT MANIFESTO – WE WILL FALL TOGETHER

PENNYWISE – SOCIETY

BAD RELIGION – AMERICAN JESUS

RISE AGAINST – VOICES OFF CAMERA

THE DICKIES – STUKAS OVER DISNEYLAND

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