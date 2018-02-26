SLCPUNX on Sunday nights! What did we play this week? Buckle up!

BAD RELIGION – STRANGER THAN FICTION
GUTTERMOUTH – PEE IN THE SHOWER
DEAD KENNEDYS – POLICE TRUCK
RANCID – MAXWELL MURDER
PENNYWISE – SOCIETY
THE OFFSPRING – LIVING IN CHAOS
RISE AGAINST – HELP IS ON THE WAY
ADOLESCENTS – AMOEBA
THE VANDALS – MARRY ME
MAD CADDIES – SOULS FOR SALE
SFH – DUMPSTER TO THE GRAVE
BOUNCING SOULS – KATE IS GREAT
TRANSPLANTS – BAGGY TROUSERS
FACE TO FACE – DISCONNECTED
LESS THAN JAKE – ALL MY FRIENDS ARE METAL HEADS
FLOGGING MOLLY – ANOTHER BAG OF BRICKS
CATCH 22 – KEASBEY NIGHTS
REEL BIG FISH – BEER
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