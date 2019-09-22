Mountain West Oktoberfest!
September 28-29th at Mountain West Hard Cider
(425 N 400 W, Salt Lake City, Utah 84103)
X96 is excited to welcome the Mountain West Cider and Red Rock Brewing bring you yet another 4th West Fest event on September 28-29th!. Join them for their fall celebration for 4th West Oktoberfest! This 2-day festival features live music from local artists, local Salt Lake Valley food trucks, Utah vendors, and fun for the whole family. Listen to RFH all week long to win a Family 4 pack!
Get more details and your Tickets HERE!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN A 4 PACK TO THE MOUNTAIN WEST OKTOBERFEST! TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 09/23/19 – 09/27/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (4) TICKETS TO MTN WEST OKTOBERFEST BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. (5) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $100.00. PRIZES ARE PROVIDED BY MTN WEST HARD CIDER.
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