Win a Family 4 pack of tickets to Disney on Ice: World Of Enchantment!

Disney On Ice Presents World Of Enchantment
November 14th – 17th at Vivint Smart Home Arena
Disney On Ice Presents World Of Enchantment coming to the Vivint Smart Home Arena, November 14th – 17th! Tickets are available at TicketMaster.com.
ENTER BELOW TO PLAY DISNEY TRIVIA IN ORDER TO TRY AND WIN A FAMILY 4 PACK!
We are only giving out 10 Four packs this week, so HURRY and go play some Disney Trivia!
HOW TO PLAY DISNEY TRIVIA
- Fill out your information
- Answer the questions (No Cheating, Sgt Perez will find you!)
- Click Submit
We will contact you via EMAIL if you got them all correct and won!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN A FAMILY 4 PACK OF TICKETS TO DISNEY ON ICE! CONTEST. CONTEST DATES: 09/30/19 – 10/11/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (4) TICKETS TO DISNEY ON ICE: WORLD OF ENCHANTMENT BY PLAYING DISNEY TRIVIA ON X96.COM. THE RULES TO WIN ARE AS FOLLOWS: 1. ENTER YOUR EMAIL TO BEGIN. 2. FILL OUT YOUR INFORMATION. 3.ANSWER THE QUESTIONS. 4. CLICK SUBMIT. WE WILL CONTACT PARTICIPANTS VIA EMAIL IF ALL ANSWERS ARE CORRECT. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY VIA EMAIL. (10) WINNERS WITH THE CORRECT ANSWERS WILL BE COLLECTED. WINNERS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS. PARTICIPANTS MUST FILL OUT THE APTIVADA ENTER TO WIN FORM. A TOTAL OF (10) APTIVADA WINNERS WILL BE CHOSEN FROM. PARTICIPANTS MUST FILL OUT THE APTIVADA ENTER TO WIN FORM DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $100.00. PRIZES ARE PROVIDED BY FELD ENTERTAINMENT.
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