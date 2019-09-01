ONE MORE TIME!
X96 is in the “sending you to a Concert Festival” mood ONE MORE TIME! So Head over to X96 on Instagram and follow the rules and you qualify for a flyaway to a Music Festival in September and your LIFE will truly be BEAUTIFUL! We can’t say WHICH festival it is but you will see so many bands like The Black Keys, Billie Eilish, Portugal the Man and.. Toto! Remember you can only qualify on Instagram!
Go to Instagram for your chance to win this AWESOME Flyaway!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN A FLY AWAY TO A MUSIC FESTIVAL IN VEGAS!”– INSTAGRAM CONTEST. CONTEST DATES: 09/01/19 – 09/01/19. PARTICIPANTS MUST ENTER ON INSTAGRAM.COM, PARTICIPANTS MUST FOLLOW THESE STEPS IN ORDER TO QUALIFY: LIKE X96 ON INSTAGRAM, LIKE THE POST AND COMMENT NAME OF 3 OTHER PEOPLE ON THE POST & SHARE THE POST TO THEIR INSTAGRAM STORY! CONTEST BEGINS ON 09/01/19 AND CLOSES 09/11/19 AT 5PM MST.OPEN TO UTAH RESIDENTS 21 AND OLDER. NO PURCHASE NECESSARY. WINNERS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO PROVIDE THIS INFORMATION MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. ALL WINNERS MUST BE 21 YEARS OF AGE OR OLDER TO QUALIFY FOR THE GRAND PRIZE TRIP. IF WINNER IS NOT 21 YEARS OF AGE AT THE TIME OF WINNING THEY FORFEIT THEIR QUALIFICATION FOR THE GRAND PRIZE TRIP AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. AT 4:59PM PM ON SEPTEMBER 11TH, 2019, THE CONTEST WILL CLOSE AND (1) GRAND PRIZE WINNER WILL BE SELECTED RANDOMLY FROM ALL QUALIFIERS OF THIS CONTEST. THE GRAND PRIZE WINNER WINNERS WILL BE CONTACTED BY DM WITHIN ONE DAY OF CONTEST ENDING. YOU MUST BE FOLLOWING X96 ON INSTAGRAM TO BE ABLE TO BE CONTACTED ABOUT WINNING. GRAND PRIZE WINNER WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR SOCIAL SECURITY NUMBER FOR TAX PURPOSES. GRAND PRIZE WINNER AND THE TRAVELING GUEST, MUST BE 21 YEARS OF AGE AT THE TIME OF WINNING. GRAND PRIZE WINNER MUST PROVIDE GUEST’S FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS FOR TRAVEL BOOKING PURPOSES. GRAND PRIZE PACKAGE CONTAINS THE FOLLOWING: ROUND TRIP AIRFARE FOR TWO FROM SALT LAKE CITY, UT TO LAS VEGAS, NV (DATES PENDING), (2) NIGHT STAY AT A HOTEL IN THE LAS VEGAS AREA, AND (2) TICKETS TO THE LIFE IS BEAUTIFUL MUSIC FESTIVAL. GRAND PRIZE PACKAGE HAS AN ESTIMATED RETAIL VALUE OF $3,500.00 AND IS PROVIDED BY REPUBLIC RECORDS. KXRK WILL PROVIDE THE COMPLETE WINNER AND GUEST INFORMATION AS SOON AS IT IS PROVIDED FOR TRAVEL TO BE COORDINATED. CORRESPONDENCE REGARDING TRAVEL AND EVENT ITINERARY WILL TAKE PLACE BETWEEN WINNER AND REPUBLIC RECORDS REPRESENTATIVE VIA PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS PROVIDED BY WINNER. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES.
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