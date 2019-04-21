LOUNGE X: The 1975
April 29th @2p at Club at 50 West
X96 welcomes THE 1975 to THE UCCU CENTER on Monday, April 29th! And X96 is holding a special LOUNGE X the day of the show! So Listen every day at 8am, 2pm, and 5pm for your chance to win a pair of tickets to the Lounge X AND The Concert!!
MUST BE 21+ to enter and win!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO A LOUNGE X AND THE CONCERT WITH THE 1975!”– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 04/22/19 – 04/26/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) TICKETS TO THE 1975 LOUNGE X BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE (3) ATTEMPTS PER KEYWORD. (15) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. ALL WINNERS MUST BE 21 YEARS OF AGE OR OLDER TO QUALIFY FOR THE PRIZE. IF WINNER IS NOT 21 YEARS OF AGE AT THE TIME OF WINNING, THE WINNER WILL ONLY RECEIVE THE QUALIFYING PRIZE AND MUST TO FORFEIT THEIR QUALIFICATION FOR THE PRIZE AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (15) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $100.00. PRIZE IS PROVIDED BY AEG PRESENTS.
Subscribe to X96's News!
Get the latest music news, contests and flyaways, and more straight to your inbox with our weekly emails.