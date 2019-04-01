FITCON IS BACK!
ARE YOU READY FOR FITCON 2019?
AN EVEN BIGGER AND BETTER FITCON IS HERE, FRIDAY APRIL 12TH AND SATURDAY THE 13TH AT THE SALT PALACE CONVENTION CENTER. DON’T MISS THE BIGGEST FITNESS EXPO IN THE HISTORY OF UTAH, WITH 30 PLUS COMPETITIONS ALL HAPPENING AT ONCE THROUGHOUT THE EVENT! AND NEW THIS YEAR, ARE THE ARMORED COMBAT AND SUMO WRESTLING EVENTS, ALONG WITH ALL THE OLD FAVORITES. WALK AWAY WITH SO MUCH FREE STUFF; FREE SAMPLES, FREE ENERGY DRINKS, FREE SWAG… DON’T MISS IT! TO PURCHASE YOUR TICKETS, GET TO FITCON.COM
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THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO FITCON 2019”– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 04/01/19 – 04/12/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) FITCON TICKETS BY TEXTING A KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE (3) ATTEMPTS PER KEYWORD. (25) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (25) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $60.00. PRIZE IS PROVIDED BY FITCON.
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