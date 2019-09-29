BERT KREISCHER
November 17th at The Eccles Theater
X96 welcomes Bert Kreischer to The Eccles Theater on November 17th! Purchase your tickets now, BUT RFH has your chance to win a pair of tickets all week long!
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THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO SEE BERT KREISCHER LIVE!” CALL IN TO WIN CONTEST. CONTEST DATES: 09/30/19 – 10/04/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) TICKETS TO BERT KREISCHER BY CALLING IN WHEN SOLICITED ON-AIR. A TOTAL OF (5) CALL IN WINNERS WILL BE CHOSEN. WINNERS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO PROVIDE THIS INFORMATION MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $80.00. PRIZE IS PROVIDED BY OUTBACK PRESENTS.
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