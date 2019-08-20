BLINK 182 W/ LIL WAYNE
September 2nd at USANA Amphitheater
X96 welcomes Blink 182 & Lil Wayne to USANA on September 2nd! Tickets are on sale now at Smithstix.com BUT X96 has your chance to win a pair of tickets all week to this AWESOME Labor Day show!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO SEE BLINK 182 & LIL WAYNE LIVE ON LABOR DAY! TEXT-TO-WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 08/20/19 – 08/30/19. PARTICIPANTS MAY QUALIFY TO WIN (2) BLINK 182 & LIL WAYNE TICKETS BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. THE 96TH TEXT RECEIVED WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN AS THE WINNER. IF THERE ARE LESS THAN 96 TEXTS, THE LATEST TEXT RECEIVED AT THE END OF THE HOUR WILL BE CHOSEN AS THE WINNER. PARTICIPANTS ARE LIMITED TO (3) ATTEMPTS PER KEYWORD. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT AND/OR PHONE CALL. WINNERS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $80.00. PRIZE IS PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
Subscribe to X96's News!
Get the latest music news, contests and flyaways, and more straight to your inbox with our weekly emails.