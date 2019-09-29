SUM 41
October 9th at The Complex
X96 welcomes SUM 41 to The Complex on October 9th! Tickets are on sale now BUT Listen to RFH & Corey O’Brien every day for your chance to win a pair of tickets to the show!
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THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO SEE SUM 41 LIVE!” TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 09/30/19 – 10/04/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) TICKETS TO SUM 41 BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. (10) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (10) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $100.00. PRIZES ARE PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
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