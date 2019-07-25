The Psychedelic Furs + James
July 27th at The Complex
X96 welcomes The Psychedelic Furs + James to The Complex Saturday, July 27th! Tickets are on sale now at TheComplexSLC.com! BUT if you head to X96 on IG you can enter for your chance to win a a pair of tickets to the show!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO THE PSYCHEDELIC FURS + JAMES!” INSTAGRAM CONTEST. PARTICIPANTS MUST ENTER ON INSTAGRAM.COM, PARTICIPANTS MUST FOLLOW THESE STEPS IN ORDER TO QUALIFY: LIKE X96 ON INSTAGRAM, LIKE THE POST AND COMMENT NAME OF 3 OTHER PEOPLE ON THE POST. CONTEST BEGINS ON 07/25/19 AND CLOSES 07/26/19 AT 5PM MST. WINNERS WILL BE CONTACTED BY DM WITHIN ONE DAY OF CONTEST ENDING. YOUR NAME WILL BE ADDED TO THE WILL CALL LIST AND YOU WILL PICK UP YOUR TICKETS AT THE COMPLEX ON THE DAY OF THE EVENT! YOU MUST BE FOLLOWING X96 ON INSTAGRAM TO BE ABLE TO BE CONTACTED ABOUT WINNING. OPEN TO UTAH RESIDENTS 13 AND OLDER. NO PURCHASE NECESSARY. THIS PROMOTION IS NOT SPONSORED OR ENDORSED BY INSTAGRAM IN ANY WAY. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. ENTRANTS AGREE TO RELEASE INSTAGRAM FROM ANY RESPONSIBILITY ASSOCIATED WITH THIS PROMOTION. PRIZE IS PROVIDED BY SALT LAKE TWILIGHT CONCERT SERIES.
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