Justin Furstenfeld from Blue October
Saturday, August 10th at The Cabin in beautiful Park City
X96 hopes you’re happy! Because Justin Furstenfeld from Blue October is at The Cabin in beautiful Park City on Saturday, August 10th. Justin is performing his one man show “An Open Book”. The show SOLD OUT immediately. The only way you can get into this unique and up close listening experience with Justin is by tuning in to X96 and TODD NUKEM! Listen all week long for your chance to win tickets to this SOLD OUT SHOW!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO THE SOLD OUT ONE MAN SHOW WITH JUSTIN FURSTENFELD!” TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 08/05/19 – 08/08/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) TICKETS TO JUSTIN FUERSTENFELD IN PARK CITY BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. (10) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (10) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $100.00. PRIZES ARE PROVIDED BY THE CABIN PARK CITY.
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