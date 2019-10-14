TWENTY ONE PILOTS
October 28th at Vivint Smart Home Arena
X96 is proud to welcome Twenty One Pilots to Vivint Smart Home Arena on October 28th! Tickets are on-sale now at Ticketmaster.com! BUT Corey O’Brien will give you a chance to win tickets to the show AND a M&G and a Photo op with Twenty One Pilots all week long! AND ONE LUCKY WINNER will get a VIP BACKSTAGE TOUR!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TWENTY-ONE PILOTS TICKETS AND A MEET & GREET AND MORE!!TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 10/11/19 – 10/18/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) TICKETS TO TWENTY-ONE PILOTS AND A MEET AND GREET WITH THE BAND. WINNERS ALSO QUALIFY FOR THE GRAND PRIZE OF A VIP BACKSTAGE TOUR. BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. (5) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. (1) GRAND PRIZE WINNER WILL BE CHOSEN FROM ALL THE QUALIFYING WINNERS. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $300.00. PRIZES ARE PROVIDED BY ELEKTRA MUSIC GROUP.
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