Daniel Tosh

X96 welcomes Daniel Tosh December 5th at Kingsbury Hall!

Tickets on sale now, find yours at LIVENATION.COM

Tune in all week long with Radio From Hell in the mornings to win tickets, starting MONDAY 11/10.

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO DANIEL TOSH. BETWEEN THE DATES OF 11/10 – 11/14 2025  BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $110 AND PROVIDED BY LIVE NATION. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST.
