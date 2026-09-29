X96 welcomes
A Perfect Circle with special guest The Cult Saturday, May 28th 2027 at The Maverik Center
Tickets on sale Friday, October 2nd at 10:00AM
Local presale Thursday, October 2nd at 10:00AM, get access with code CIRCLE27
Get your tickets at TICKETMASTER.COM, click the button below!
Stay tuned with X96 for your chance to win tickets.
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X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO A PERFECT CIRCLE 2026. BETWEEN THE DATES OF 10/5- 10/9 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $60 AND PROVIDED BY AEG. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST.