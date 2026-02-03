Contests

Motionless in White

Posted on

X96 welcomes Motionless in White August 7th 2026 at America First Field

Get your tickets now at SEATGEEK.COM!

 

 

 

WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX!

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO MOTIONLESS IN WHITE. BETWEEN THE DATES OF 2/3-2/13 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE UP TO $100 AND PROVIDED BY LIVE NATION;OVE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
author avatar
Zach Caton
See Full Bio
Related Items:
To Top