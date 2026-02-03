Contests Motionless in White By Zach Caton Posted on February 3, 2026 Share Tweet Share Share Email X96 welcomes Motionless in White August 7th 2026 at America First Field Get your tickets now at SEATGEEK.COM! WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX! First Name Last Name Zipcode Date of Birth Email address: X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO MOTIONLESS IN WHITE. BETWEEN THE DATES OF 2/3-2/13 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE UP TO $100 AND PROVIDED BY LIVE NATION;OVE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES. Zach Caton See Full Bio Related Items: Share Tweet Share Share Email