Contests

X96 PRESENTS: BAD OMENS

Posted on

X96 PRESENTS: BAD OMENS FEBRUARY 22ND AT THE DELTA CENTER

Tickets on sale FRIDAY 10/31 🎃at LIVENATION.COM

 

WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX!

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO BAD OMENS. BETWEEN THE DATES OF 10/27 – 11/7 2025  BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $110 AND PROVIDED BY AEG. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST.
author avatar
Zach Caton
See Full Bio
Related Items:
To Top