OK GO

Catch OK GO September 14th at Red Butte

Part of the Red Butte 2025 Outdoor Concert Series

Tickets are on sale now, get yours at REDBUTTEGARDEN.ORG – click here!

Tune in with Radio From Hell all week long starting Monday 8/25 to win tickets!

 

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO OK GO. BETWEEN THE DATES OF 8/25-8/29 2025  BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $90 AND PROVIDED BY RED BUTTE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
