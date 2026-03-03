Contests Social Distortion By Zach Caton Posted on March 3, 2026 Share Tweet Share Share Email X96 WELCOMES Social Distortion with special guests Descendents and The Chats Wednesday Sept. 23 at The Union Get your tickets now at TICKETMASTER.COM First Name Last Name Zipcode Date of Birth Email address: X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO SOCIAL DISTORTION. BETWEEN THE DATES OF 3/9-3/20 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE $80 AND PROVIDED BY LIVE NATION. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES. Zach Caton See Full Bio Related Items: Share Tweet Share Share Email