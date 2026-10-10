Utah Symphony Masterworks Series – Win Tickets

Tune in with Radio From Hell all week long starting Monday, 10/12 and win your pick of tickets to one of four legendary works performed by the Utah Symphony –
Tchaikovsky’s Fifth, Dvořák’s New World, Stravinsky’s Firebird, or Rachmaninoff’s Third.
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Experience the Utah Symphony Masterworks Series; six evenings of timeless music, perfectly curated.
Tchaikovsky’s Symphony No. 5
- Friday, October 23, 2026 | 07:30 PM | Abravanel Hall
- Saturday, October 24, 2026 | 05:30 PM | Abravanel Hall
David Robertson Conducts Gil Shaham, Adele Anthony, & Orli Shaham
- Friday, January 29, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
- Saturday, January 30, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall
English Masterpieces: Britten & Elgar
- Friday, February 26, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
- Saturday, February 27, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall
Beethoven’s Piano Concerto No. 1
- Friday, March 19, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
- Saturday, March 20, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall
Tchaikovsky’s Violin Concerto & Saint-Saëns’ “Organ” Symphony
- Friday, April 23, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
- Saturday, April 24, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall
Markus Poschner Conducts Strauss’ Alpine Symphony
- Friday, May 28, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
- Saturday, May 29, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall