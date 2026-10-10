Contests

Utah Symphony Masterworks Series – Win Tickets

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Tune in with Radio From Hell all week long starting Monday, 10/12 and win your pick of tickets to one of four legendary works performed by the Utah Symphony –

Tchaikovsky’s Fifth, Dvořák’s New World, Stravinsky’s Firebird, or Rachmaninoff’s Third.

Click the button below for details and tickets!

Experience the Utah Symphony Masterworks Series; six evenings of timeless music, perfectly curated.

Tchaikovsky’s Symphony No. 5

  • Friday, October 23, 2026 | 07:30 PM | Abravanel Hall
  • Saturday, October 24, 2026 | 05:30 PM | Abravanel Hall

 

David Robertson Conducts Gil Shaham, Adele Anthony, & Orli Shaham

  • Friday, January 29, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
  • Saturday, January 30, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall

English Masterpieces: Britten & Elgar

  • Friday, February 26, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
  • Saturday, February 27, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall

Beethoven’s Piano Concerto No. 1

  • Friday, March 19, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
  • Saturday, March 20, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall

Tchaikovsky’s Violin Concerto & Saint-Saëns’ “Organ” Symphony

  • Friday, April 23, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
  • Saturday, April 24, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall

Markus Poschner Conducts Strauss’ Alpine Symphony

  • Friday, May 28, 2027 | 07:30 PM | Abravanel Hall
  • Saturday, May 29, 2027 | 05:30 PM | Abravanel Hall

 

 

X96 will be giving away tickets to Utah Symphony’s Masterworks. Between the dates of 10/12 – 10/16 2026 between 6:00AM and 6:00PM MST a code will be announced on-air to be texted to short code 33986, or a listener call in will be accepted at 8776029696. From these text entries and/or listener call ins up to 5 winners will be selected to receive 1 pair of tickets. Message and data rates may apply and may receive up to 2 messages per request. These rules are in addition to Broadway Media’s Contest rules at X96.COM/CONTEST_RULES. These rules are subject to change.
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Zach Caton
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