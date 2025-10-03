Contests

YUNGBLUD

Posted on

X96 welcomes Yungblud May 13th 2026 at The UCCU Center in Orem!

Tickets on sale Wednesday October 8th at LIVENATION.COM

Tune in all week long with Radio From Hell and win tickets!

 

 

 

 

 

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO YUNGBLUD. BETWEEN THE DATES OF 10/6 – 10/10 2025  BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $90 AND PROVIDED BY LIVE NATION. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST.
