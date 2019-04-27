Enter to win Tickets to see I Prevail LIVE!

I Prevail: The Trauma Tour
May 7th, 2019 at The Complex
X96 welcomes I Prevail to The Complex May 7th! Purchase your tickets now at thecomplexslc.com! Also you can head over to X96 on Facebook and Twitter to enter for your chance to win a pair of tickets to the show!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “I PREVAIL” FACEBOOK AND TWITTER CONTEST. PARTICIPANTS MUST ENTER ON FACEBOOK.COM AND TWITTER.COM, PARTICIPANTS MUST FOLLOW THESE STEPS IN ORDER TO QUALIFY: SHARE POST ON THEIR FACEBOOK PAGE, LIKE X96 ON FACEBOOK AND COMMENT NAME OF ANOTHER PERSON OR PARTICIPANTS MAY RETWEET ON TWITTER, FOLLOW X96 ON TWITTER AND COMMENT ANOTHER PERSON. CONTEST BEGINS ON 04/27/19 AND CLOSES 05/03/19 AT 5PM MST. WINNERS WILL BE CONTACTED BY DM WITHIN ONE DAY OF CONTEST ENDING. YOU MUST BE FOLLOWING X96 ON FACEBOOK AND/OR TWITTER TO BE ABLE TO BE CONTACTED ABOUT WINNING. OPEN TO UTAH RESIDENTS 13 AND OLDER. NO PURCHASE NECESSARY. THIS PROMOTION IS NOT SPONSORED OR ENDORSED BY FACEBOOK OR TWITTER IN ANY WAY. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. ENTRANTS AGREE TO RELEASE INSTAGRAM FROM ANY RESPONSIBILITY ASSOCIATED WITH THIS PROMOTION. PRIZE IS PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
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