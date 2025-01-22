X96 welcomes Nine Inch Nails August 14th at The Maverik Center
Tune in all week long with Radio From Hell in the mornings, and Todd Nuke’em from 2pm-6pm to win tickets!
WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX!
X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO NINE INCH NAILS. BETWEEN THE DATES OF 1/22-1/31 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $150 AND PROVIDED BY LIVE NATION MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.