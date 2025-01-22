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Nine Inch Nails

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X96 welcomes Nine Inch Nails August 14th at The Maverik Center

 

Tickets on sale Wednesday January 29th at 12PM Utah time at LIVENATION.COM!

 

Tune in all week long with Radio From Hell in the mornings, and Todd Nuke’em from 2pm-6pm to win tickets!

 

 

WIN PRIZES AND GET FREE MUSIC/LOCAL CONCERT NEWS STRAIGHT TO YOUR INBOX!

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO NINE INCH NAILS. BETWEEN THE DATES OF 1/22-1/31 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE CAN BE VALUED UP TO $150 AND PROVIDED BY LIVE NATION MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
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