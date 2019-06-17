Win a Fly Away to a Music Festival in Vegas!

ANOTHER Secret Flyaway!
X96 is in the “Sending you to a Concert Festival” mood AGAIN! So, any time this week you win tickets, FOR ANY CONCERT, you qualify for a flyaway to a Music Festival in September! We can’t say WHICH festival it is but you will see so many bands like The Black Keys, Billie Eilish, Portugal the Man your LIFE will truly be BEAUTIFUL! Listen all week long to qualify! This Secret Flyaway is powered by Lift Credit!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “VEGAS MUSIC FESTIVAL FLYAWAY!”–CONTEST. CONTEST DATES: 06/17/19 – 06/28/19. PARTICIPANTS QUALIFY FOR THE GRAND PRIZE FLYAWAY WHEN THEY WIN ANY CONCERT TICKETS WITH X96 DURING THE PROMOTION RUN DATES. A TOTAL OF (1) WINNER WILL BE CHOSEN FROM ALL THE QUALIFIERS. WINNERS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO PROVIDE THIS INFORMATION MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. ALL WINNERS MUST BE 21 YEARS OF AGE OR OLDER TO QUALIFY FOR THE GRAND PRIZE TRIP. IF WINNER IS NOT 21 YEARS OF AGE AT THE TIME OF WINNING, THE WINNER WILL ONLY RECEIVE THE QUALIFYING PRIZE AND MUST TO FORFEIT THEIR QUALIFICATION FOR THE GRAND PRIZE TRIP AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. QUALIFYING PRIZE RULES STILL APPLY TO SAID CONTEST AND ARE DIFFERENT FROM THIS CONTEST. QUALIFYING PRIZE IS WINNING ANYTHING WITH X96 DURING THE PROMOTIONAL RUN DATES. AT 4:59PM PM ON JUNE 28TH, 2019, THE CONTEST WILL CLOSE AND (1) GRAND PRIZE WINNER WILL BE SELECTED RANDOMLY FROM ALL QUALIFIERS OF THIS CONTEST. THE GRAND PRIZE WINNER WILL BE CONTACTED VIA PHONE CALL BY THE KXRK PROMOTIONS DIRECTOR WITHIN 48 HOURS. GRAND PRIZE WINNER WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR SOCIAL SECURITY NUMBER FOR TAX PURPOSES. GRAND PRIZE WINNER AND THE TRAVELING GUEST, MUST BE 21 YEARS OF AGE AT THE TIME OF WINNING. GRAND PRIZE WINNER MUST PROVIDE GUEST’S FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS FOR TRAVEL BOOKING PURPOSES. GRAND PRIZE PACKAGE CONTAINS THE FOLLOWING: ROUND TRIP AIRFARE FOR TWO FROM SALT LAKE CITY, UT TO LAS VEGAS, NV (DATES PENDING), (2) NIGHT STAY AT A HOTEL IN THE LAS VEGAS AREA, AND (2) TICKETS TO THE LIFE IS BEAUTIFUL MUSIC FESTIVAL. GRAND PRIZE PACKAGE HAS AN ESTIMATED RETAIL VALUE OF $4,500.00 AND IS PROVIDED BY WARNER BROTHERS RECORDS. KXRK WILL PROVIDE THE COMPLETE WINNER AND GUEST INFORMATION AS SOON AS IT IS PROVIDED FOR TRAVEL TO BE COORDINATED. CORRESPONDENCE REGARDING TRAVEL AND EVENT ITINERARY WILL TAKE PLACE BETWEEN WINNER AND UNIVERSAL REPUBLIC RECORDS REPRESENTATIVE VIA PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS PROVIDED BY WINNER. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES.
Subscribe to X96's News!
Get the latest music news, contests and flyaways, and more straight to your inbox with our weekly emails.