Win Tickets to see Complexions: Bach to Bowie with RFH!

COMPLEXIONS BACH TO BOWIE
April 5th, 2019 at Kingsbury Hall
X96 welcomes Utah Presents Complexions: Bach to Bowie to Kingsbury Hall April 5th! Purchase your tickets now at Utahpresents.org or the Kingsbury Hall Box Office. Listen to RFH all week long for your chance to win a pair to this amazing show and qualify to win a Merch Pack from Utah Presents!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO SEE COMPLEXIONS: BACH TO BOWIE!”– ENTER2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 03/25/19 – 04/04/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) COMPLEXIONS: BACH TO BOWIE TICKETS BY CALLING IN WHEN SOLICITED ON-AIR. A TOTAL OF (10) CALL IN WINNERS WILL BE CHOSEN. WINNERS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO PROVIDE THIS INFORMATION MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $60.00. PRIZE IS PROVIDED BY UTAH PRESENTS.
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