Sleater-Kinney
October 12th at The Depot
X96 welcomes Sleater-Kinney to The Depot on October 12th! Tickets are on sale This Friday the 14th BUT Nick Davis has your chance to win a pair before you can buy them! Listen all week long for your chance to win!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO SEE SLEATER-KINNEY LIVE!” TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 06/08/19 – 06/14/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) TICKETS TO SLEATER-KINNEY BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE (3) ATTEMPTS PER KEYWORD. (5) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $80.00. PRIZES ARE PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
Subscribe to X96's News!
Get the latest music news, contests and flyaways, and more straight to your inbox with our weekly emails.