WIN TICKETS TO SEE THE UTAH ROYALS AND RETURNING WORLD CHAMPS

UTAH ROYALS FC V PORTLAND THORNS FC
JULY 19TH, 2019 AT THE RIO TINTO STADIUM
ROYALTY RETUNS TO THE RIOT
X96 is proud to welcome back our World Champs as Royalty Returns to The Utah Royals THIS Friday, 7/19 as they take on The Portland Thorns FC at The RIOT! Purchase your tickets to this amazing game at rsl.com/utahroyalsfc! BUT X96 has your chance to win tickets ALL WEEK LONG! Text the word “USA” to 33986 RIGHT NOW for your chance to win a family 4 pack to see the Utah Royals!
You also qualify for a Meet & Greet with the 3 returning Woman’s World Champs!
We are picking the winners this Friday, so get to texting! You do not want to miss this game!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO THE RETURNING CHAMPS AND UTAH ROYALS” TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 07/15/19 – 07/19/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (4) TICKETS TO UTAH ROYALS GAME ON 7/19 BY TEXTING “USA” TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR OR ONLINE. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE (3) ATTEMPTS TO ENTER. (50) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (50) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. ALL TEXT TO WIN WINNERS QUALIFY FOR THE GRAND PRIZE. GRAND PRIZE IS A MEET AND GREET WITH THE THREE WOMENS WORLD SOCCER TEAM CHAMPIONS FROM THE UTAH ROYALS. (4) GRAND PRIZE WINNERS WILL BE SELECTED FROM EVERY QUALIFYING WINNER. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $80.00. PRIZES ARE PROVIDED BY UTAH ROYALS FC.
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