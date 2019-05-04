Win Tickets to see Third Eye Blind & Jimmy Eat World! – Jimmy’s get in free!

THIRD EYE BLIND & JIMMY EAT WORLD: SUMMER GODS TOUR
JUNE 21ST, 2019 AT USANA AMPHITHEATRE
X96 is proud to Present Third Eye Blind & Jimmy Eat World to USANA Amphitheatre, Friday June 21st! Purchase your tickets now at all Smiths Tix locations, SmithsTix.com.
IF YOUR NAME IS LEGALLY JIMMY, WE WANT TO SEND YOU TO SEE THE BAND YOU’RE PROBABLY NAMED AFTER!
Head into the Station and show us your ID and if your name is LEGALLY Jimmy, Not James, Not Jay, or even Todd, Then we will hook you up with a free pair of tickets to the concert!
Also, No matter what your name is you can listen every day this week to Corey O’Brien for your chance to win a pair of tickets to this EPIC show!
You can also enter here to win a pair of tickets!!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “THIRD EYE BLIND & JIMMY EAT WORLD – JIMMY’S GET IN FOR FREE”– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 05/06/19 – 05/17/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) THIRD EYE BLIND & JIMMY EAT WORLD TICKETS BY TEXTING A KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE (3) ATTEMPTS PER KEYWORD. (10) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (10) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. IF A PARTICIPANTS NAME IS LEGALLY JIMMY, NO OTHER VARIATION, ONLY JIMMY ON THEIR ID THEN X96 WILL PROVIDE THEM WITH A PAIR OF TICKETS. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $80.00. PRIZE IS PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
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