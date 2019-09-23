Win Tickets to watch RSL take on the Houston Dynamo

Real Salt Lake vs Houston Dynamo
September 29th at Rio Tinto Stadium
X96 wants you to come Sunday, Sept 29th to the Riot as Real Salt Lake take on the Houston Dynamo! Text the word “RIOT” to 33986 for your chance to win a family 4 pack of tickets to one of the last home games of the regular season!
Get Your RSL Tickets HERE
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO WATCH RSL TAKE ON HOUSTON DYNAMO!” TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 09/23/19 – 09/26/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (4) TICKETS TO REAL SALT LAKE VS HOUSTON DYNAMO BY TEXTING “RIOT” KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. (5) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $80.00. PRIZES ARE PROVIDED BY REAL SALT LAKE.
Subscribe to X96's News!
Get the latest music news, contests and flyaways, and more straight to your inbox with our weekly emails.