Alt. Rock News Fitz & The Tantrums – WIN TICKETS By Zach Caton Posted on July 18, 2026 Share Tweet Share Share Email X96 welcomes Fitz & The Tantrums live at Red Butte Garden August 20th Tickets on sale now! Click below and snag yours. Plus tune in with RFH every morning starting 7/20 and win tickets. First Name Last Name Zipcode Date of Birth Email address: X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO FITZ & THE TANTRUMS. BETWEEN THE DATES OF 7/20-7/24 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE $120 AND PROVIDED BY RED BUTTE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES. Zach Caton See Full Bio Related Items: Share Tweet Share Share Email