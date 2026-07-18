Alt. Rock News

Fitz & The Tantrums – WIN TICKETS

Posted on
RedButte Outdoor Concert Series 2026 poster advertising Fitz and the Tantrums with Dylan Chambers, outdoor venue and crowd at the bottom edge of the image

X96 welcomes

Fitz & The Tantrums live at Red Butte Garden August 20th

Tickets on sale now! Click below and snag yours. Plus tune in with RFH every morning starting 7/20 and win tickets.

 

 

 

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO FITZ & THE TANTRUMS. BETWEEN THE DATES OF 7/20-7/24 2026 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 10 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS. PRIZE VALUE $120 AND PROVIDED BY RED BUTTE. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.
author avatar
Zach Caton
See Full Bio
Related Items:
To Top