TOOL FLYAWAY TO PORTLAND
Powered by: Lift Credit
Qualify by winning an actual TOOL & a Digital Download of Tool’s new Album
Tool is coming to town and we already gave away all our Tickets! BUT Tool is going to be in Portland RIGHT before they come to Salt Lake City and X96 and Lift Credit want to send you to see the concert before anyone in Utah! Listen all week long at 8a, 2p, 5p for your chance to win a “TOOL” (i.e. Monkey Wrench, Plumb Bob, 4 1/2” Diameter Suction Cup, Stubby Hammers, etc) and a digital Download code for the new album and Qualify for the Tool Flyaway!
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THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN A FLYAWAY TO SEE TOOL LIVE IN PORTLAND! –TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 02/17/2020 – 02/28/2020. PARTICIPANTS MAY QUALIFY TO WIN A GRAND PRIZE TRIP FOR TWO TO PORTLAND, OREGON TO ATTEND A TOOL CONCERT BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR WEEKDAYS AT 8A, 2P, & 5P. THE 96TH TEXT RECEIVED WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN AS THE WINNER. IF THERE ARE LESS THAN 96 TEXTS, THE LATEST TEXT RECEIVED AT THE END OF THE HOUR WILL BE CHOSEN AS THE WINNER. PARTICIPANTS ARE LIMITED TO (3) ATTEMPTS PER KEYWORD. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. A TOTAL OF (30) TEXT QUALIFIERS WILL BE CHOSEN. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT AND/OR PHONE CALL. WINNERS WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS. ALL WINNERS MUST BE 21 YEARS OF AGE OR OLDER TO QUALIFY FOR THE GRAND PRIZE TRIP. IF WINNER IS NOT 21 YEARS OF AGE AT THE TIME OF WINNING, THE WINNER WILL ONLY RECEIVE THE QUALIFYING PRIZE AND MUST TO FORFEIT THEIR QUALIFICATION FOR THE GRAND PRIZE TRIP AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. WINNERS MAY CLAIM THEIR QUALIFYING PRIZE AFTER FEBRUARY 28TH, 2020 AT 50 WEST BROADWAY, SUITE #200, SALT LAKE CITY, UT, OPEN MONDAY – FRIDAY, 9:00A – 5:00P MDT. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN TO WINNERS WHO DO NOT CLAIM THEIR QUALIFYING PRIZE BEFORE THE DATE OF THE EVENT. QUALIFYING PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATE OF THE EVENT. QUALIFYING PRIZE IS TOOL FROM THIS LIST: MONKEY WRENCH, STUBBY HAMMER, PLIERS, TIRE IRON, SUCTION CUP, PICKLE FORK, PLUMB BOB, ALLEN KEYS, PICK & HOOK SET, TUBE CUTTER, WIRE STRIPPER, ADJUSTABLE WRENCH, C-CLAMPS. THIS QUALIFYING PRIZE HAS AN ESTIMATED RETAIL VALUE OF $60.00 AND IS PROVIDED BY X96 AND LIFT CREDIT. AT 11:59PM ON FEBRUARY 28TH, 2020, THE CONTEST WILL CLOSE AND (1) GRAND PRIZE WINNER WILL BE SELECTED RANDOMLY FROM ALL QUALIFIERS OF THIS CONTEST. THE GRAND PRIZE WINNER WILL BE CONTACTED VIA PHONE CALL BY THE KXRK PROMOTIONS DIRECTOR WITHIN 48 HOURS. GRAND PRIZE WINNER WILL BE REQUIRED TO PROVIDE THEIR SOCIAL SECURITY NUMBER FOR TAX PURPOSES. GRAND PRIZE WINNER AND THE TRAVELING GUEST, MUST BE 21 YEARS OF AGE AT THE TIME OF WINNING. GRAND PRIZE WINNER MUST PROVIDE GUEST’S FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS FOR TRAVEL BOOKING PURPOSES. GRAND PRIZE PACKAGE CONTAINS THE FOLLOWING: ROUND TRIP AIRFARE FOR TWO FROM SALT LAKE CITY, UT TO PORTLAND OREGON (DATES PENDING), (2) NIGHT STAY AT A HOTEL IN THE PORTLAND, OREGON AREA, AND (2) TICKETS TO THE TOOL CONCERT. GRAND PRIZE PACKAGE HAS AN ESTIMATED RETAIL VALUE OF $3,500.00 AND IS PROVIDED BY RCA RECORDS. KXRK WILL PROVIDE THE COMPLETE WINNER AND GUEST INFORMATION AS SOON AS IT IS PROVIDED FOR TRAVEL TO BE COORDINATED. CORRESPONDENCE REGARDING TRAVEL AND EVENT ITINERARY WILL TAKE PLACE BETWEEN WINNER AND LIVE NATION ENTERTAINMENT REPRESENTATIVE VIA PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS PROVIDED BY WINNER. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES.
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