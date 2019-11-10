KILLSWITCH ENGAGE & AUGUST BURNS RED
March 31st at The Complex
X96 welcomes Killswitch Engage & August Burns Red to The Complex on March 31st! Tickets are on sale now but X96 has your chance to win tickets all week long! Head over to X96 on Facebook for your chance to win a pair of tickets!
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THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO SEE KILLSWITCH ENGAGE & AUGUST BURNS RED LIVE!” FACEBOOK CONTEST. PARTICIPANTS MUST ENTER ON FACEBOOK.COM/X96MUSIC, PARTICIPANTS MUST FOLLOW THESE STEPS IN ORDER TO QUALIFY: FOLLOW X96 ON FACEBOOK, LIKE THE POST AND COMMENT NAME OF 3 OTHER PEOPLE ON THE POST. CONTEST BEGINS ON 11/11/19 AND CLOSES 11/22/19 AT 5PM MST. WINNERS WILL BE CONTACTED BY DM WITHIN ONE DAY OF CONTEST ENDING. YOU MUST BE FOLLOWING X96 ON FACEBOOK TO BE ABLE TO BE CONTACTED ABOUT WINNING. WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (10) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA DIRECT MESSAGE DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. OPEN TO UTAH RESIDENTS 13 AND OLDER. NO PURCHASE NECESSARY. THIS PROMOTION IS NOT SPONSORED OR ENDORSED BY INSTAGRAM IN ANY WAY. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. ENTRANTS AGREE TO RELEASE INSTAGRAM FROM ANY RESPONSIBILITY ASSOCIATED WITH THIS PROMOTION. PRIZE IS PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
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