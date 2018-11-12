Win Tickets to see LANY Live at The Great Saltair

LANY
June 11th, 2019 at The Great Saltair
X96 welcomes LANY to The Great Saltair Tuesday, June 11th, 2019! Tickets go on sale November 16th through Smithtix, but X96 has your chance to win tickets before you can buy them!
Listen to Corey O’Brien every day this week for the keyword to text to 33986 for your chance to win tickets to the show!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “LANY ON 06/11/19– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 11/12/18 – 11/16/18. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) LANY ON 06/11/19 TICKETS BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT AND/OR PHONE CALL. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE UNLIMITED AMOUNT OF ATTEMPTS PER KEYWORD. THE 96TH TEXT RECEIVED WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN AS THE WINNER. IF THERE ARE LESS THAN 96 ENTRIES, ONE WINNER WILL BE SELECTED AT RANDOM PER KEYWORD. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $70.00. PRIZE IS PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
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