SLC PUNX!! It’s a thing we do.. You should listen. Here’s what we played this week!

RANCID – MAXWELL MURDER
GUTTERMOUTH – HAPPY LOVING COUPLES
THE OFFSPRING – SESSION
FUGAZI – WAITING ROOM
PENNYWISE – NEVER GONNA DIE
JOY DIVISION – SHE’S LOST CONTROL
TIGER ARMY – FOREVER FADES AWAY
THE VANDALS – FLOWERS ARE PRETTY
RISE AGAINST – THE GOOD LEFT UNDONE
GREEN DAY – BURNOUT
BIG WIG – A WAR INSIDE
BAD RELIGION – SORROW (ACOUSTIC)
STREETLIGHT MANIFESTO – WE WILL FALL TOGETHER
AFI – HE WHO LAUGHS LAST
LESS THAN JAKE – THE GREAT AMERICAN SHARPSHOOTER
TEN FOOT POLE – MY WALL
THE INTERRUPTERS – FAMILY
SUICIDE MACHINES – NEVER PROMISED YOU A ROSE GARDEN
Subscribe to X96's News!
Get the latest music news, contests and flyaways, and more straight to your inbox with our weekly emails.