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SLC PUNX!! It’s a thing we do.. You should listen. Here’s what we played this week!

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RANCID – MAXWELL MURDER

GUTTERMOUTH – HAPPY LOVING COUPLES

THE OFFSPRING – SESSION

FUGAZI – WAITING ROOM

PENNYWISE – NEVER GONNA DIE

JOY DIVISION – SHE’S LOST CONTROL

TIGER ARMY – FOREVER FADES AWAY

THE VANDALS – FLOWERS ARE PRETTY

RISE AGAINST – THE GOOD LEFT UNDONE

GREEN DAY – BURNOUT

BIG WIG – A WAR INSIDE

BAD RELIGION – SORROW (ACOUSTIC)

STREETLIGHT MANIFESTO – WE WILL FALL TOGETHER

AFI – HE WHO LAUGHS LAST

LESS THAN JAKE – THE GREAT AMERICAN SHARPSHOOTER

TEN FOOT POLE – MY WALL

THE INTERRUPTERS – FAMILY

SUICIDE MACHINES – NEVER PROMISED YOU A ROSE GARDEN

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