Bill Frost TV from November 16th, 2026

Darius Rucker: They Called Me Hootie (Documentary, Monday Nov. 16, Hulu)
The Odyssey (Movie, Tuesday Nov. 17, VOD Rent/Buy)
Madden (Movie, Wednesday Nov. 18, Prime Video)
Guarding Stars (Movie, Wednesday Nov. 18, Netflix)
The Altruists (New series, Thursday Nov. 19, Netflix)
The Mad Pooper (New Docuseries, Thursday Nov. 19, TLC/HBO Max)
Yellowjackets (Season 4, Friday Nov. 20, Paramount+)
Melania: The Series (New Docuseries, Friday Nov. 20, Prime Video)
Secret Service (New Series, Sunday Nov. 22, MGM+)
Oobah: Scams for a Better Tomorrow (New Series, Sunday Nov. 22, HBO/HBO Max)