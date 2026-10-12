Bill Frost TV from October 12th, 2026

Clown Panic (Documentary, Monday Oct. 12, Hulu)
Michael Che: Shot in Minnesota (Comedy Special, Tuesday Oct. 13, Netflix)
The Lowdown (Season 2, Wednesday Oct. 14, FX/Hulu)
VisionQuest (New Series, Wednesday Oct. 14, Disney+)
Mike Judge’s Beavis & Butt-head (Season 4, Wednesday Oct. 14, Comedy Central)
Crystal Lake (New Series, Thursday Oct. 15, Peacock)
The Diplomat (Season 4, Thursday Oct. 15, Netflix)
Sacrifice (Movie, Friday Oct. 16, Netflix)
Norm: The Tale of Norm Macdonald (Documentary, Friday Oct. 16, Netflix)
Masterplan (Movie, Friday Oct. 16, Prime Video)
Hallowarrior (Movie, Friday Oct. 16, Shudder)
Tulsa King (Season 4, Friday Oct. 16, Paramount+)