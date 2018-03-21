SLC PUNX!! Here’s what we played, and if you didn’t listen, here’s what you missed.

Also, if you didn’t listen, you suck.. Just sayin’.
FLOGGING MOLLY – SEVEN DEADLY SINS
THE VANDALS – FLOWERS ARE PRETTY
RANCID – SALVATION
DEAD KENNEDYS – POLICE TRUCK
DESCENDENTS – BIKEAGE
PENNYWISE – NEVER GONNA DIE
TEENAGE BOTTLEROCKET – SKATE OR DIE
STREETLIGHT MANIFESTO – HELL
LAGWAGON – MR. COFFEE
VOODOO GLOW SKULLS – CHARLIE BROWN
DESTRUCTION MADE SIMPLE – REBEL STOMP
BUCK -O- NINE – IRISH DRINKING SONG
OFFSPRING – LIVING IN OBLIVION
BAD RELIGION – 21ST CENTURY DIGITAL BOY
DROPKICK MURPHYS – SHIPPING UP TO BOSTON
CATCH 22 – 1234 1234
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