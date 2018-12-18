Win Game Day Tickets to the U of U Men’s Basketball!!

University of Utah Men’s Basketball
Friday, December 21, 2018
X96 wants to send you to see the University of Utah Men’s Basketball on us! Listen Text the word “BASKETBALL” to 33986 this week to snag a pair of tickets to this Friday’s game!
Two Random LUCKY winners will be chosen Thursday night to win these awesome tickets!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “UNIVERSITY OF UTAH MENS BASKETBALL”– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 12/18/18 – 12/20/18. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) UNIVERSITY OF UTAH MENS BASKETBALL TICKETS BY TEXTING “BASKETBALL” TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE NO LIMIT TO THE AMOUNT OF ATTEMPTS. (2) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (2) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $40.00. PRIZE IS PROVIDED BY THE UNIVERSITY OF UTAH MENS BASKETBALL.
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