THE PSYCHEDELIC FURS + JAMES
July 27th at The Complex
X96 welcomes THE PSYCHEDELIC FURS + JAMES to The Complex Saturday, July 27th! Tickets go on sale this Friday BUT Radio From Hell has your chance to win a pair before you can buy them! Listen every day for your chance to win!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS BEFORE YOU CAN BUY THEM FOR THE PSYCHEDELIC FURS & JAMES”– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 04/01/19 – 04/05/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) THE PSYCHEDELIC FURS & JAMES TICKETS BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE (3) ATTEMPTS PER KEYWORD. (5) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $80.00. PRIZE IS PROVIDED BY THE COMPLEX SLC.
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